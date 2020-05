El Club Patí Manresa vol donar-se un gran impuls per fer un salt de qualitat

El Club Patí Manresa obrirà, el proper curs, una nova etapa amb l'anim de consolidar-se i donar-se un gran impuls com a entitat. Després de dotze anys de convivència amb la secció da patinatge, aquesta es va independitzar a final de l'any passat per formar-se com a Club Patinatge Artístic Manresa.

«Ens hem dividit per créixer separats», apunta Carles Compte, president del club d'hoquei patins, que afegeix que «estem parlant de dues disciplines diferents. Això portava controvèrsies a la junta directiva. La separació es pot dir que es va produir de mutu acord. Així, el proper curs, el pavelló del Pujolet el compartiran tres entitats, el Manresa FS, el CPA Manresa i el CP Manresa».

Per tal de fer un pas endavant, el CP Manresa ha creat una potent comissió esportiva amb el president Carles Compte, el coordinador Oriol Valls, el responsable de l'escola Adrià Rossinyol i també amb Pepe Céspedes, entrenador dels equips juvenil i júnior masculins, David Espinalt, entrenador del sènior femení, Carles Carné, tècnic del FEM 11, i Brigit Basart, entrenadora de l'escola.

Aprofitant els dies de confinament, el club ha estat treballant en aquesta estructura esportiva a partir d'una junta directiva nova.

El president dels darrers quinze anys del club, Carles Compte, confia que aquesta nova etapa, només amb hoquei patins, sigui la de la consolidació «amb un equip de treball format per gent amb un destacat recorregut en el nostre esport, encapçalat per Oriol Valls com a coordinador. Ell ja ha estat amb nosaltres aquesta temporada. Aquest és un càrrec per al qual costa trobar la persona idònia».

«La nostra intenció és agafar una línia ascendent, no mantenir una línia plana. Hem de fer un treball que ens permeti fer un salt qualitatiu. Hem d'aconseguir que els jugadors tinguin esperit competitiu tot i que per a nosaltres és un llast que a la comarca del Bages l'hoquei patins sigui tan minoritari. Sigui com sigui, ens trobem en un club on hi ha molt bona empatia entre esportistes, socis, pares i mares, però hem de fer un gir i evolucionar cap a la competitivitat, sense deixar de passar-ho bé, que és el principal. No n'hi ha prou d'anar fent i tenir conformisme. Cal créixer i millorar. Aquest ha de ser l'objectiu comú de tot el club. Vull agrair la col·laboració que tenim de Mazda, Cardoner Group i Setè Cel».



En el mapa català

El coordinador Oriol Valls ha comentat que «hem intentat rodejar-nos de gent amb una manera de fer concreta perquè el CP Manresa pugui lluitar en el mapa de l'hoquei català, encara que en aquesta zona que ens movem encarta sigui un esport minoritari».

El CP Manresa té previst formar dotze equips la propera temporada des dels prebenjamins fins als sèniors. «Volem posar èmfasi en l'hoquei femení. També el nostre objectiu és que tots els nostres jugadors gaudeixin de l'esport, però educant-los en una cultura esportiva, de valors», ha indicat Oriol Valls.

El CP Manresa dona una gran importància a la seva escola, dirigida per Adrià Rossinyol, i oberta a nens i nenes d'entre 3 i 7 anys en forma d'extraescolar. Aquesta activitat, fins ara, es feia a la pista poliesportiva de la Font dels Capellans, però a partir del proper curs es farà a la Balconada. Segons Carles Compte, «a la Font teníem algun entrebanc a nivell de permisos perquè la pista era de l'ajuntament i els vestidors, al centre cívic, els controlava la Generalitat. A la Balconada en podrem fer un ús exclusiu utilitzant els vestidors del futbol. La pista exterior del Pujolet, que és una altra opció, no és coberta i a l'hivern es fa difícil la seva utilització». Adrià Rossinyol té clar que a l'escola els nens s'ho han de passar bé i han d'aprendre a patinar perquè agafin una base per a quan entrin a formar part d'un dels nostres equips. Per a nosaltres l'escola és essencial». Compte afegeix que «el club té el projecte de formació i el del rendiment i competició. Pel que fa als sèniors, el masculí està consolidat a Segona Catalana i el femení, a la mateixa categoria, està integrat per jugadores molt joves; és un equip que ens l'hem de mirar a un termini de 2 o 3 anys». L'entrenador d'aquesta formació femenina, David Espinalt, opina que «ens cal tenir paciència però hi creiem molt; és un equip format a llarg termini, les noies tenen molt per aprendre».