Un cop finalitzada la seva etapa de juvenil, Gerard Noguera s'incorporarà la propera temporada al primer equip del Manresa FS a les ordres de Sito Rivera. Noguera es va iniciar al club manresà quan només tenia 7 anys en categoria prebenjamí i per tant ha estat dotze anys per tots els equips de l'entitat. Pel que fa a la primera plantilla del Manresa FS, han renovat els porters Aleix Dalmau i Adil Daali, Xavier Santaella 'Santa', José Antonio Calvo 'Josan', Carles Ambrós, Pep Costa, Eric Castillo, Aaaron Riera i Nil Roijals. Carles Corvo, amb contracte, també forma part de l'equip que aquesta temporada ha assolit un meritòri tercer lloc, renunciant als play-offs d'ascens a Segona Divisió per la crisi del coronavirus.