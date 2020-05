El mitja punta manresà Aleix Díaz, de 20 anys, nou fitxatge per al CE Manresa

ARXIU PARTICULAR

Aleix Díaz arriba de l'AEC Manlleu ARXIU PARTICULAR

El manresà Aleix Díaz és la cinquena incorporació del primer equip del CE Manresa. Es tracta d'una mitja punta de 20 anys que va destacar en el futbol base del propi CE Manresa, de la Damm i del Gimnàstic de Manresa, on va jugar a la Divisió d'Honor juvenil amb el que ara tornarà a ser el seu entrenador, Ferran Costa.

Aquesta temporada ha jugat al primer equip de l'AEC Manlleu a les ordres de l'ex jugador del CE Manresa Manel Sala, a Primera Catalana. on ha crescut com a jugador. Díaz s'afegeix als altres quatre fitxatges fets fins ara pel CE Manresa: Nil Pradas (Igualada), Xavi Toldrà (Almacelles), Franco Nantez (Igualada) i Jordi de Sande (Martorell). Han renovat Sergi Solernou, Marc Cuello i Moha Djitte.