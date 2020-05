Torna el futbol a la Font dels Capellans

Si la burocràcia ho permet (si la inscripció és acceptada per part de la Federació Catalana de futbol), el barri de la Font dels Capellans de Manresa tornarà a tenir futbol sènior la propera temporada al camp de les Cots.

L'estiu del 2011 (la temporada anterior havia ascendit a Segona Regional), el CF Font dels Capellans va signar una fusió amb el CE Sagrada Família (les dues entitats jugaven a l'esmentat terreny de joc de les Cots) i pocs mesos després va sorgir la UE Minorisa. Aquest nou club, fruit de l'esmentada unió de forces, va deixar de ser actiu al final de la temporada 2016-17 després d'haver passat alts i baixos, sobretot en la darrera etapa. El CE Manresa, el curs següent, es va fer càrrec d'algunes de les formacions base de l'entitat en un intent de mantenir viu el barri, futbolísticament parlant, però el projecte no va tenir continuïtat i no es va consolidar.

Aquesta temporada passada (inacabada), el camp de les Cots només ha tingut l'activitat de l'ONG Diapo, traslladada a la Font dels Capellans des del Congost, i dels veterans del CF Font dels Capellans (juguen la lliga intercomarcal, també suspesa per la crisi del coronavirus), que s'han mantingut al peu del canó fins ara, mantenint el nom del barri.

Els darrers mesos, gent relacionada precisament amb la formació de veterans i altres persones que van tenir alguna cossa a veure amb el CF Font dels Capellans han decidit recuperar aquest club a partir de la propera campanya amb el taronja a les samarretes.

La junta directiva en aquesta nova etapa del CF Font dels Capellans estarà formada per Salvador Olmedo com a president, Rubén Darío com a vicepresident, Daniel Jiménez com a tresorer i Edu Beltran com a secretari i, en principi, entrenador. També col·laboraran amb el club Antolín, Porcel i Galván com a vocals.

Segons Edu Beltran, «la idea de tornar a portar el futbol al barri va sorgir, de forma seriosa, a final de l'any passat. Veiem que no hi ha cap moviment esportiu en aquesta zona de la ciutat i nosaltres volem potenciar l'esport per mitjà del futbol, encara que no serà fàcil, tenint en compte l'handicap que el camp és de terra. La intenció és començar amb un equip sènior que jugarà a Quarta Catalana i, és clar, mantenir els veterans. Cal tenir en compte que comencem de zero i fins i tot els jugadors s'hauran de pagar la fitxa i la mutualitat. Per aconseguir ingressos volíem recuperar les 24 Hores i les 12 Hores infantils de futbol sala però entenem que aquest estiu no podrà ser. També ens interessaria portar el bar del camp per fer front a despeses com la dels arbitratges. Més endavant caldrà veure si hi ha interès dels nens i nenes per fer equips de base i anar creixent. De moment, sembla que l'ONG Diapo mantindrà les seves activitats al terreny de joc de les Cots».

Qui ho vulgui podrà fer-se soci del CF la Font dels Capellans al preu de 20 euros (10 els jubilats i 50 els col·laboradors). El CF Font dels Capellans té el suport de l'associació de veïns.