El Baxi confia en Xevi Pujol, un tècnic de la casa, per fer les funcions de director esportiu

El Baxi Manresa ja té el substitut de Román Montañez per a la funció de director esportiu. Tal i com va avançar ahir Regio7.cat, es tracta d'un tècnic de la casa, el manresà Xevi Pujol, lligat al club els darrers nou anys, i que ha destacat com a tècnic assistent, tasca que actualment feia al costat de l'entrenador Pedro Martínez.

«Després de la sortida de Román Montañez vam començar a treballar i van sorgir diversos noms, diverses possibilitats. Primer de tot, però, vam mirar el que teníem a casa. Xevi Pujol és una persona que valorem pels seus coneixements, per la seva valentia i perquè és un entrenador de club que viu molt el bàsquet i, en especial, el Bàsquet Manresa. Coneix bé l'entitat, què necessita, i sempre li agrada sumar, faci el que faci. En tot cas, pensem que Xevi Pujol reuneix les condicions necessàries, tenint en compte, a més, que aquí treballem en equip i que l'ajudarem en el que calgui», comentava anit el president Josep Sàez a l'hora de presentar el nou responsable de l'àrea esportiva, i va afegir que «pensem que pot tenir una trajectòria important en aquesta nova faceta de la direcció tècnica. Li vaig oferir el càrrec i en menys de 24 hores ja em donava una resposta afirmativa. Això és una mostra de la seva valentia».

Xevi Pujol va expressar dos sentiments a l'hora de ser presentat com a nou director esportiu del Baxi Manresa: «Primer de tot, el d'agraïment, per la confiança que m'han mostrat en proposar-me el càrrec, i el de satisfacció, per poder treballar un any més pel Bàsquet Manresa. És un orgull tenir una responsabilitat com aquesta. No puc prometre títols però sí treball, coherència i perseverança».

Fins ara, Xevi Pujol sempre s'havia mogut per les banquetes, sobretot com a ajudant a l'ACB però també com a tècnic en altres categories. Amb la nova feina «veig totalment incompatible continuar com a assistent, per les hores de feina, però també per coherència. He tingut un dilema personal però al final he considerat oportú acceptar la nova feina».



Acostumat a la pressió

Xevi Pujol considera que serà un director esportiu basat «en la mateixa humilitat amb la qual vaig agafar el càrrec de tècnic assistent fa sis anys. Soc aquí per aprendre i escoltar, a la vegada que per treballar en un moment de reconstrucció de l'equip. Hem de mirar les peces que tenim i com encaixen per als dibuixos de les plantilles en les quals pensem. Després, anar a buscar jugadors que vulguin créixer amb nosaltres i que s'adaptin a l'estil de joc del nostre entrenador, Pedro Martínez, que té contracte i, per tant, comptem amb ell. Sens dubte, és un dels millors tècnics. Jugadors de la casa? Seria la millor notícia poder desenvolupar el talent que tenim a la casa. Ens cal reforçar aquest missatge».

El nou director esportiu pensa que «la pressió ben enfocada et fa treure el millor de tu mateix. A més, aquí en aquest club estem acostumats a tenir-ne». Respecte a això, el president Josep Sàez va comentar que «Xevi Pujol tindrà la pressió que es vulgui posar ell mateix. Nosaltres entenem que necessitarà un temps d'adaptació, però tenint en compte les seves capacitats, creiem que serà curt».

Com a primera notícia del nou equip, Xevi Pujol va avançar que Dani Pérez continuarà al club.