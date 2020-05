L'Ajuntament de Súria té tancats els recintes esportius

L'Ajuntament de Súria informa que alguns dels equipaments esportius de titularitat municipal, com el pavelló i el camp de futbol, romandran tancats fins que hi hagi plena seguretat que estan sense riscos de contagi per als usuaris. Tampoc no es podrà fer esport en altres espais municipals a l'aire lliure com la pista de l'Escorxador o la dels barris. En canvi, es permetrà l'obertura de les pistes de pàdel del Parc Macary i Viader amb el sistema de gestió de reserves a càrrec de l'entitat corresponent, amb una capacitat màxima de dues persones.