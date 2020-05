El migcampista Álex Sánchez s'afegeix a la llista de fitxatges del CE Manresa

arxiu particular

Álex Sánchez quan jugava al Cornellà juvenil arxiu particular

El CE Manresa ha anunciat la sisena incorporació per a la plantilla 2020-21, en què repetirà a Tercera Divisió. Es tracta del migcampista de 20 anys Álex Sánchez. Un jugador que destaca pel seu criteri, seny i competitivitat a la zona ampla del terreny de joc. Va ser el capità en l'etapa de formació a l'exigent Cornellà. Arriba al Congost després d'una positiva experiència al Viladecans de Primera Catalana. Álex Sánchez s'afegeix als altres jugadors ja fitxats per formar part de la plantilla, de moment molt jove, que dirigirà Fer-ran Costa. Es tracta de Nil Pradas (Igualada), Xavi Toldrà (Almacelles), Franco Nantez (Igualada), Jordi de Sande (Martorell) i Aleix Díaz (Manlleu). Han renovat Sergi Solernou, Marc Cuello i Moha Djitte.

Pel que fa a les baixes, seran força nombroses i per motius diversos. Les conegudes són, de moment, les d'Albert Alavedra, Bernat Benito, Pol Busquets, Florent Reverdy, David Sánchez Ruano i Jonny Vinasco.