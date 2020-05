La manresana Carla Fargas, una tècnica amb ganes de tornar al CAR 

Gairebé fa quatre anys que la manresana Carla Fargas desenvolupa el programa de l'àrea de tecnificació de la Federació Catalana de natació (FCN) al CAR de Sant Cugat en l'especialitat de waterpolo. Abans, Fargas havia iniciat la seva carrera com a entrenadora al CN Manresa (el 2011), i després de la desaparició del club, al CN Minorisa, abans de fer el pas endavant a la Federació Catalana. Fargas combina aquesta feina de preparar waterpolistes amb la d'àrbitre de taula en partits de waterpolo.



Aquest curs, però, la crisi provocada pel coronavirus ha trastocat la normalitat de l'esport en general, també l'activitat del CAR de Sant Cugat, on es preparen els esportistes d'elit, però també els que aspiren a ser-ho, i amb els que treballa la manresana Carla Font en l'apartat de waterpolo. «El dijous dia 12 de març al matí va ser tot normal, però a la tarda ja ens van informar sobre la Covid-19. L'endemà, divendres, va sorgir un positiu entre els sanitaris del CAR i ja es van haver de parar totes les activitats. Primer s'havia parlat que els esportistes d'elit poguessin passar el confinament al centre, però el positiu i l'estat d'alarma posterior ho va impedir, lògicament», recorda Fargas.

Dies d'incertesa



La manresana admet que ha viscut unes «setmanes d'incertesa. La Federació Catalana ens va fer un ERTO i els primers dies vaig estar a casa i vaig desconnectar totalment de la feina, no em vaig mirar res, estava out i vaig estar per altres coses. Més endavant ja vam mirar entre tots que es podia fer». Aquesta setmana, el CAR de Sant Cugat ha pogut obrir portes, amb unes estrictes mesures de seguretat, per als esportistes d'alt nivell, però no encara per a la totalitat d'usuaris, tenint en compte que la zona del Vallès Occidental, on hi ha el CAR, encara no és a la fase 1 de la desescalada.



L'àrea de tecnificació de waterpolo de la FCN al CAR de Sant Cugat té més de 50 nens i nenes becats d'entre 14 i 18 anys (cadets i juvenils). «La seva majoria han passat per les seleccions catalanes infantils i la resta han estat seleccionats dels diferents clubs. D'aquesta cinquantena, n'hi 28 que el Consell Superior d'Esports els té considerats esportistes d'alt nivell. Aquests, quan en els propers dies hagin tramitat els papers, sobretot el consentiment dels pares, ja podran reprendre les activitat a Sant Cugat, encara que hi haurà, de moment, restricció de tècnics i d'espais; per exemple, a la piscina només hi podrà haver un waterpolista per carrer, i aels parells nedaran en una direcció i en els imparells en l'altra». Fargas ha afegit que «al CAR, els seleccionats troben millors condicions d'entrenament i de serveis. Aquests dies de confinament estem en contacte amb ells via WhatsApp per veure si tenen algun problema. A més, segueixen les rutines físiques imposades pels seus respectius clubs. Des del CAR també els estem molt a sobre quant als estudis. Ara caldrà veure com queda el seu calendari de competicions».



La manresana Carla Fargas, després de tants dies d'inactivitat en la seva feina, ja té ganes «de fer alguna cosa. Necessito una mica de normalitat, tornar al CAR de Sant Cugat». Respecte al CN Minorisa (properament es tornarà a dir CN Manresa), Fargas ha dit que «la gent que ha entrat ara té moltes ganes de fer-ho bé, en el cas del waterpolo amb Jordi López i Jordi Serracanta, que segur que donaran una empenta. Quan jo vaig començar ho vam fer des de zero i la secció ha anat creixent. No hi tinc cap relació però segueixo l'evolució».