Carles Corvo allarga el seu contracte amb el Manresa FS fins al 2022

El Manresa FS ha anunciat l'ampliació del contracte del seu jugador estrella, Carles Corvo, fins al 2022. El compromís entre les dues parts, que no expirava fins al juliol del 2021, s'ha renegociat i s'ha ampliat un any més. Corvo ha estat les darrers campanyes el jugador franquícia del club, malgrat que l'any passat va haver de passar pel quiròfan per resoldre uns problemes de menisc al genoll dret.

D'aquesta manera, el Manresa FS, que va acabar la passada lliga en una meritòria tercera posició, ja té lligats a onze jugadors amb les renovacions d'Aleix Dalmau, Adil Daali, Nil Roijals, Aaron Riera, Eric Castillo, Pep Costa, Carles Ambrós, José Antonio Calvo Josan, Xavier Santaella Santa i el jove Gerard Noguera que puja del juvenil. El tècnic serà el també renovat Sito Rivera.