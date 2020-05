El CE Manresa fa un passeig per la seva història

José Antonio Sánchez és actualment el delegat del primer equip del CE Manresa, però en els anys ha fet tots els papers de l'auca al club. Una de les seves aficions és recopilar dades de la història del CE Manresa des del seu naixement, el 1906. Sánchez ha aprofitat el temps de confinament per publicar, a les xarxes socials (web, Facebook, Instagram i Twitter) un recull de catorze capítols, molt complets, sobre moments històrics del club, curiositats, anècdotes i també dades relacionades amb les estadístiques (avui publiquem a Regió7, molt resumits, els temes tractats en la recopilació de Sánchez, que ha comentat que «els anys de vida del Centre d'Esports són plens de petites històries, de vivències, d'anècdotes, de dades curioses, de tristors i d'alegries. Aquests dies en què el futbol, diguem-ho així, només té passat, ja que ara per ara no té present i el futur més pròxim el desconeixem, les he rescatat de la memòria perquè tothom que segueixi el CE Manresa, com a jugador, com a tècnic, com a col·laborador o com a aficionat, pugui conèixer una mica millor el club que s'estima. Crec que és una manera atractiva de mantenir viu l'interès per aquests passejos per la història».

Les fonts de José Antonio Sánchez han estat «el llibre del Centenari del Club (titulat Esport i Ciutadania - Centre d'Esports Manresa), que va escriure el periodista manresà Jordi Finestres, l'hemeroteca de Mundo Deportivo i algunes vivències viscudes en primera persona i altres que m'han arribat al llarg del temps en forma de batalletes, han fet possible que aquests articles hagin sortit a la llum amb la intenció que la història centenària del CE Manresa ens sigui més propera. I que no quedin amagades en la foscor de la memòria. Gols, victòries, derrotes, campionats, ascensos, títols... Aquests articles no són la Bíblia. Potser hi ha alguna errada, fruit de la escassa o nul·la documentació que es conserva al club. Segurament que dintre de cent anys, gràcies a la digitalització, serà més fàcil recuperar o trobar dades històriques».

Per als interessats a conèixer en la seva totalitat els catorze capítols pot fer-ho entrant a la pàgina web del club: www.cemanresa.cat.