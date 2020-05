lOGRONYÈS, LA LLEGENDA NEGRA

Els aficionats més veterans al futbol de Manresa, i molts de mitjana edat, han sentit a parlar del partit del Logronyès. Aquest va ser un passatge de la història del CE Manresa en què el club va estar a punt de tocar la glòria en forma d'ascens a Segona Divisió però que, finalment, no va aconseguir. El 20 de maig del 1956 es va disputar el partit que podia haver canviat la història davant el Logronyès. Els manresans havien de remuntar un 2 a 0 per ascendir. Amb un Pujolet ple de gom a gom, Costa va avançar els manresans aviat però la remuntada no va arribar amb la corresponent frustració dels aficionats. Va córrer la brama que el club presidit per Jordi Basiana no volia pujar.