El Millor i el pitjor

En la història d'un club sempre hi ha passatges bons, altres no tant i alguns de dolents. En el cas del CE Manresa, la victòria més àmplia a casa es va donar el dia 14 d'octubre de 1951. A Tercera Divisió i al Pujolet, els manresans rebien la visita del Maó. En un terreny de joc que semblava un fangar, el CE Manresa es va imposar per un engruixit 13 a 2. A domicili el triomf més ampli va ser un 0 a 8 el 23 de febrer del 2014 al camp de l'OAR de Vic, a Segona Catalana. La derrota més voluminosa a casa es va donar el 4 d'abril del 1976 amb un 1 a 9 davant l'Osca al Pujolet i a Tercera Divisió, alineant els manresans el seu equip juvenil per la vaga que feien els grans. L'ensopegada més engruixida va ser en la visita del CE Manresa a l'España Industrial el 10 de juny del 1945. Estanislau Basora no va poder evitar un escandalós 11 a 0.