partits A 'L'EXILI'

Cinc vegades el CE Manresa, des que juga al Congost (1985) ha hagut de jugar lluny del seu terreny de joc. El 18 de juny del 1989, un CE Manresa-Reus jugat al Gimnàstic Parc (2-0). No gaire lluny de la primera vegada, i per una plaga de fongs a la gespa del Congost, el CE Manresa va enfrontar-se a la Gramenet a Sant Joan (2-3). El 14 d'abril de 1996, per sanció, el CE Manresa va rebre la Joventut Bisbalenca a Sant Joan (0-1); quinze dies després i pel mateix motiu, els manresans s'enfrontaven a l'Olot al mateix escenari (1-0). I el 2 de setembre del 2007, el CE Manresa va jugar a Santpedor contra el Blanes (1-1) per la instal·lació del verd artificial al Congost.