primera vaga del futbol espanyol

El 4 d'abril del 1976 va quedar marcat a la història del CE Manresa i, per extensió, a la del futbol espanyol, com la data de la primera vaga de futbolistes. Els pioners d'una decisió que va deixar petjada, els jugadors Quint, Molas, Pechas, Guerra, Bonilla, Grima, Hernández, Lago, Morelló, Nieto, Echegoyen, Chirri, Barreiro, Arturo, Abete i Ormaechea. En aquell moment, la Tercera Divisió, on jugava el CE Manresa, era el que ara podem considerar la Segona B, realment la tercera categoria estatal. El Manresa, que tenia una plantilla de molta qualitat per segon any consecutiu però, per contra, avançat el campionat començaven a sorgir de nou els històrics problemes econòmics que sempre ha arrossegat l'entitat. Les intencions del president Ricard Oliva eren bones, però a quin preu? El deute va arribar a ser de 8.300.000 pessetes (uns 50.000 euros actuals). Fins i tot Televisió Espanyola i la Cadena Ser amb José María Garcia se'n van fer ressò.