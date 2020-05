promocions d'ascens

No hi ha dubte que el de la dècada dels anys 50 va ser el millor CE Manresa de la història. Va disputar quatre fases d'ascens a Segona Divisió (1954-55, 1955-56, 1959-60 i 1960-61) i una prèvia en què l'Olot va privar els blanc-i-vermells de disputar la fase final (1956-57). Però, lògicament, per fer aquest pas endavant el CE Manresa es va haver de guanyar el seu ingrés a la Tercera Divisió . I això va ocórrer la temporada 1949-50, exactament 30 anys després que l'equip comencés a jugar oficialment en competicions oficials de la Federació Catalana.