L'Igualada Femení renova Elba Garreta, la seva capitana, per jugar a l'OK Lliga

Elba Garreta, capitana de l'Igualada Femení HCP, ha renovat per al conjunt igualadí i tornarà a jugar a l'OK Lliga la propera temporada. La igualadina afrontarà la seva 15a temporada al conjunt anoienc. La seva experiència a la màxima categoria es considera imprescindible per afrontar amb garanties la nova campanya a la que està catalogada com la millor lliga del món.

En els propers dies, l'Igualada femení té previst anar oficialitzant les components de la plantilla del proper curs.