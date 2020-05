La federació diu que el Valladolid i el Gipuzkoa han de pujar a l'ACB

L'assemblea telemàtica de la Federació Espanyola de Bàsquet va dictaminar ahir que el Carramimbre Valladolid i el Delteco Gipuzkoa han de ser nous equips de la lliga ACB. En la reunió dels equips d'ahir a la tarda es va arribar a la conclusió que no es pot remprendre la competició i que els dos primers, val·lisoletans i donostiarres, han d'ascendir. Ja es va dir setmanes enrere que no hi ha descensos.

Amb aquesta decisió es posen els ingredients per un xoc amb l'ACB, que no vol una lliga de vint equips. La màxima categoria va salvar el Fuenlabrada i l'Estudiantes i ara es troba amb la possibilitat d'haver d'admetre dos equips de la LEB Or, tot i que les clubs no volen fer-ho.

Ahir també es va dictaminar que el Girona, a part del Reial Múrcia i del Tizona, pugen a LEB Or i que l'Estudiantes i el Sant Adrià ho faran a Lliga Femenina.