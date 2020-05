Ferran Costa parla d'un camí il·lusionant en la seva presentació com a tècnic del CE Manresa

Va ser anunciat fa unes setmanes però avui presentat oficialment com a entrenador del primer equip i coordinador de la base del CE Manresa. Ferran Costa, manresà d'adopció des de fa tres anys (és de Castelldefels), té 25 anys i el primer que ha fet en l'acte que ha tingut lloc a l'Abat ha estat agrair «la confiança cap a la meva persona i el cos tècnic de totes les formacions. Engeguem un projecte engrescador sabent la complexitat de les gestions que tenim per davant. Sigui com sigui és un camí il·lusionant en un club històric. Intentarem estar a l'alçada».

Costa, que en una anterior etapa va entrenar el juvenil A del CE Manresa (i també al Gimnàstic) considera que les seves virtuts seran «la constància i la perseverança tot i que a l'inici haurem d'esvair alguns dubtes. Iniciem un pla que ens ha de representar a tots, professionalitzat al servei de les famílies amb una línia clara de treball. El primer equip i el futbol base han d'anar agafats de la mà amb una imatge de seriositat».

La presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, ha comentat, en la presentació que «degut a les circumstàncies per la crisi del coronavirus ens hem hagut d'avançar com a junta gestora i prendre decisions perquè és imprescindible tenir una estructura per encarar una nova temporada, que d'altra banda no sabem com serà. En el cas del Ferran Costa, abans de valorar-lo, la gent l'ha de conèixer».

Aquests dies, el CE Manresa ha donat a conèixer les primeres incorporacions de la nova plantilla, la majoria de jugadors joves amb passat al club. Sobre això, Ferran Costa va dir que «la confecció del primer equip no està tancada. El nostre propòsit és que gent seriosa com el Solernou o el Moha siguin reflex del que volem, també amb jugadors joves amb molt talent. Busquem gent involucrada amb un recorregut important i que vulguin demostrar el futbol que tenen. Pel que fa a jugadors de la passada temporada amb algun encara hi estem parlant».