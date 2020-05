El club fa públic l'organigrama del futbol base

? El CE Manresa també ha fet públic l'organigrama dels equips de futbol base, també supervisat per Ferran Costa. Així, el benjamí A serà dirigit per Marcel Tort en la que serà la seva quarta temporada, tercera com a coordinador de futbol7. Jonás Garrido serà l'entrenador de l'aleví A; format com a jugador al CE Manresa iniciarà el seu cinquè curs en l'estructura tècnica del club. Nil Pradas, fitxat també com a jugador del primer equip, portarà l'infantil A. El cadet A, a Divisió d'Honor, tindrà Adrià Sellarés 'Salla' com a tècnic després del pas per altres clubs com ara el Berga. Marc Pagès entrenarà el juvenil B i també ajudarà Ferran Costa en el primer equip, a Tercera Divisió; aquesta serà la seva segona etapa al club (en la primera formava part del cos tècnic del darrer a Lliga Nacional juvenil, i va aconseguir la permanència. El juvenil A ha estat adjudicat a Joan Segura, amb el gran objectiu de retornar a Lliga Nacional. I l'infantil B serà entrenat per David Monte, un tècnic que arriba al club amb la motxilla carregada d'il·lusió.