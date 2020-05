Guardiola fa una crida a participar a la marató solidària Projecte Lliures per combatre la «pandèmia» de la pobresa

L'entrenador de futbol Pep Guardiola fa una crida a participar a la marató solidària del Projecte Lliures d'Òmnium Cultural, Coop57 i les Entitats d'Acció Social (ECAS) per combatre l'emergència social davant la crisi de la Covid-19. La recaptació anirà destinada a projectes socials per combatre l'atur, l'emergència alimentària, el risc sobre la infància i els problemes d'habitatge. Guardiola alerta que a banda de la pandèmia sanitària pel coronavirus hi ha una altra pandèmia que és la de "l'exclusió, la desigualtat i la pobresa". Es tracta, segons ha afegit, d'un "problema polític" i ha instat els ciutadans a donar-hi resposta si la classe política no ho fa. "La solidaritat ha de ser una forma de viure", ha conclòs.