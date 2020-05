L'ACB tria València per disputar-hi el que queda de lliga a final de juny

L'Alqueria del Bàsquet ha marcat la diferència per fer guanyar València

L'assemblea de l'ACB va triar ahir València per disputar-hi la fase final de la Lliga Endesa, que, si no hi ha canvis en la situació sanitària, s'hauria de disputar la segona quinzena de juny, probablement entre el 17 i el 30. La Font de Sant Lluís, l'habitual pista del València Basket, l'Alqueria, la ciutat esportiva del club taronja, seran les seus dels partits que han de determinar el proper campió.

València va utilitzar, precisament, les grans condicions de l'Alqueria, amb tretze pistes situades al costat mateix de la Fonteta, per donar pes a la seva candidatura, que es va imposar a la de deu ciutats més entre les quals semblava que Andorra la Vella era la rival més clara, per la situació sanitària més positiva del principat.

Al final, que el president del València i propietari de Mercadona, Juan Roig, fes una important aposta econòmica ha pesat molt. La lliga, per tant, no segueix el camí de l'Eurolliga, que es va cancel·lar aquest dilluns davant de la incapacitat de reprendre-la.