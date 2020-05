L'Athletic Vilatorrada puja i el Casserres s'aconsegueix salvar

? En el futbol sala de casa nostra hi ha dues bones notícies. D'una banda, el PC Image Casserres se salva de Divisió d'Honor ja que no hi ha descensos. La temporada vinent l'hi acompanyaran el Rolldrap Monistrol, que ja hi jugava, i l'Athletic Vilatorrada, del qual es va confirmar l'ascens de categoria. El conjunt de Sant Joan ostentava el lideratge del seu grup i, per tant, sense haver d'esperar més, assoleix l'ascens directe. De Primera Catalana se salva el Bellver, que era penúltim i ho tenia molt magre per mantenir-se. De les categories de sota, els diferents sistemes d'ascens provocaran que calgui esperar què passa amb el Collbató, l'Òdena, el Bolvir, el Vilomara, l'Olesa B i el Gironella.