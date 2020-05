Puja el Pedraforca i el baixa en poc més d'una hora

arxiu particular

Andreu Simon al Pedraforca arxiu particular

El corredor de Sant Vicenç dels Horts Andreu Simon ha batut el rècord de pujar i baixar el Pedraforca, que fins ara tenia el berguedà Kiko Soler. Simon va trigar només una hora i 27 segons per dur a terme el recorregut clàssic, el que parteix del refugi Lluís Estasen i ascendeix pel coll del Verdet. El descens el va fer per la sinuosa tartera del Pedraforca. El corredor, de l'equip Buff Pro Team, va ser plata l'any passat en la prestigiosa OCC del Mont Blanc i va ser campió per equips amb Espanya en el mundial de llarga distància.