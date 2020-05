La Federació Catalana justifica que no hi hagi ascensos en el futbol base

La Federació Catalana de futbol ha aplicat resolucions diferents per al futbol sènior i el futbol base. En el primer cas hi ha ascensos i no descensos, i en el futbol base només es farà pujar els equips necessaris per a les possibles vacants (tampoc no hi haurà descensos). Segons la federació «la decisió adoptada amb relació al futbol i futbol sala base respon a la regulació establerta en el codi ètic, segons el qual en l'àmbit dels futbolistes menors d'edat cal anteposar els processos d'aprenentatge sobre els triomfs esportius. A aquesta circumstància cal afegir-hi que una opció diferent trencaria l'estructura piramidal de les competicions de base i la seva territorialitat, a més de dificultar la confecció d'un calendari que conciliés amb les alternances que mantenen molts clubs per raó d'ocupació de les instal·lacions. Alhora, generaria un alt volum de descensos en cascada per la regularització de les competicions en temporades següents».



Confirmats els equips que pugen

L'aplicació de la resolució de donar ascensos segons el pla de competició vigent als equips sèniors, confirma la plaça del Solsona a Primera Catalana, una categoria on mai abans havia militat. Els solsonins tenen el segon millor coeficient entre els segons classificats dels sis grups de Segona Catalana. També ascendeixen, en el seu cas a Segona Catalana, la Pirinaica (primer del grup 7), l'Avià, com a millor segon dels grups de la província de Barcelona, l'Òdena com a segon millor subcampió barceloní, i l'Organyà com a líder del grup 14. I de Quarta a Tercera Catalana, els capdavanters Berga B (grup 1), Estación (grup 2), Moià (grup 4) i Esparreguera (grup 7). I com a millors segons, Alt Berguedà (grup 1) i Pobla Claramunt (grup 7). L'Estación de Sallent (40) supera per mitjana de punts la Pirinaica (42) en haver jugat, els sallentins, un partit menys.