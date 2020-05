L'Espai Vivó i el camp de la Mion obren portes demà amb cita prèvia i franges

L'Espai de Gimnàstica Artística Andreu Vivó i el camp de futbol del barri de la Mion-Puigberenguer tornaran a obrir demà, primer dia de la fase 2 a Manresa, amb torns de capacitat màxima als dos llocs i amb cita prèvia. De fet, al primer dels dos recintes ja hi va haver moviment la setmana passada, ja que s'hi entrenava el futurible olímpic Thierno Diallo, segons va informar l'Egiba.

Així, en aquesta instal·lació de la zona del Congost podran fer ús de la sala els esportistes federats i els gimnastes, tècnics i directius de l'Egiba. Tindran prioritat els esportistes d'alt nivell i els d'alt rendiment esportiu, DAN i DAR, respectivament. En cas d'esportistes menors d'edat, caldrà anar acompanyat d'un entrenador. La preparació es farà sense contacte físic i de manera individual, mantenint la distància de dos metres entre l'esportista i l'entrenador.

S'hi establiran quatre franges horàries, de 9.30 a 11.30; d'11.30 a 14.00; de 16.00 a 18.00 i de 18.15 a 20.45. En cada franja només hi podrà haver quinze persones. Per demanar hora, amb una antelació mínima d'un dia, caldrà enviar un correu a complex@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 84 22.

Fonts de l'Egiba van explicar ahir a aquest diari que començaran amb 25 esportistes, dividits en tots els torns esmentats. També s'hi incorporen els especialistes en trampolí Robert Vilarasau i Marina Chavarría, ja que no poden accedir als seus entrenaments al CAR de Sant Cugat fins al dilluns següent.



Tardes i vespres per al futbol

Per la seva banda, el camp de futbol de la Mion-Puigberenguer podrà ser utilitzat per esportistes federats, tècnics i directius de la Pirinaica. L'esportista podrà anar acompanyat d'un sol entrenador per torn. Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, i es mantindrà la distància de dos metres entre l'esportista i l'entrenador.

L'horari d'obertura serà a partir de les cinc de la tarda, també en quatre franges horàries: de 17 a 17.50; de 18.05 a 18.55; de 19.10 a 20 i de 20.15 a 21.05 hores. La capacitat màxima serà de vint persones. Caldrà demanar la cità prèvia a l'adreça de correu pirinaicaavmp@gmail.com o bé trucant al telèfon 608 74 20 07.

Un cop es tornin a obrir les instal·lacions, hi haurà neteja i desinfecció de tots els espais després de cadascun dels torns.