Palma canvia la Seu per Bembibre i deixa lloc per al fitxatge de Mestres

L'ala urgellenca Anna Palma canviarà la Seu per Bembibre, però continuarà jugant a la màxima divisió del bàsquet estatal. Si no es torcen les converses, l'exterior de 20 anys que ha estat les dues darreres temporades al Cadí buscarà més minuts al conjunt lleonès. El seu lloc a la Seu, més o menys, l'ocuparà la vilanovina Gala Mestres, primera cara nova tancada per a la propera temporada de l'equip que entrena Bernat Canut. Mestres arribarà a la Seu procedent de Zamora, on ha debutat aquest darrer curs en la Lliga Femenina Endesa.



Lligant les 'nacionals'

Palma estava negociant una renovació de contracte amb el Sedis Bàsquet amb la idea que fos cedida. Les fonts consultades no han pogut concretar si producte d'aquesta entesa la basquetbolista formada al Segle XXI acabarà sota la disciplina del tècnic Pepe Vázquez o si ha preferit desvincular-se de l'entitat urgellenca en la recerca dels minuts de què no ha pogut gaudir al Cadí i que semblava que tampoc no tindria el curs que ve. El Sedis Bàsquet preveia tenir onze fitxes per al primer equip, Anna Palma a banda.

Bernat Canut té clar a hores d'ara que podrà disposar de Laura Peña –que ha ampliat contracte fins al 2022–, Georgina Bahí i Yurena Díaz, que s'està recuperant d'una lesió greu al genoll esquer-re. També ha renovat per un any l'ala-pivot navarresa Irati Etxarri i està molt a prop la continuïtat d'Ariadna Pujol. Qui no entra en els plans del Cadí per a la propera temporada tot i tenir contracte és Maria Lizarazu. S'està encarrilant la seva sortida en direcció a l'Estudiantes, nou equip de Lliga Femenina.

El club urgellenc, que treballa per trobar els suports econòmics necessaris per poder jugar per segon any consecutiu a l'Eurocup quan la Federació Espanyola confirmi la plaça ara atorgada al 90%, té també molt avançats els contactes amb una pivot d'experiència i qualitat contrastada.