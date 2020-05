El tàndem Corominas-Andreu renova pel Solsona de Primera

Amb molta il·lusió es viu aquests dies la confirmació de l'ascens històric del Solsona a Primera Catalana. Després de la bona resposta de la ciutat per tirar endavant el projecte a la nova categoria, el primer que ha fet el club ha estat la renovació del quadre tècnic format pels tècnics Joan Corominas i David Andreu, el delegat Sergi Ballesteros, l'entrenador de porters Gerard Ribera i el massatgista Josep Camanyes.

Com ha afirmat Joan Corominas, «no era el mateix continuar a Segona Catalana o fer-ho a Primera. Les exigències a la junta directiva, malgrat la seva bona predisposició, eren prou diferents. Sigui com sigui hem arribat a un acord, i el primer que hem fet ha estat reunir els jugadors perquè volem que tots facin la pretemporada. Són ells els que han guanyat la plaça a la nova categoria. Pot ser que algun futbolista plegui, però serà per motius personals, no esportius. A partir d'aquí treballarem per portar algun reforç, jugadors que tinguin experiència a Primera Catalana, tot i que per la nostra situació geogràfica això no serà fàcil».