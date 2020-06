Janari Joesaar, un estonià amb pas efímer per l'ACB, podria rellevar Pere Tomàs

La sortida de l'ala Pere Tomàs del Baxi Manresa pot estar cada cop més propera. Les converses entre totes dues parts sembla que no arribaran a bon port per motius econòmics, i, per cobrir-se, els bagencs ja estan treballant per buscar-li un substitut. Segons va informar el periodista Chema de Lucas, aquest podria ser l'ala estonià Janari Joesaar, jugador de 26 anys i 1,98 metres que el 2019 va tenir un pas efímer, en part per culpa de les lesions, per l'Iberostar Tenerife. Pere Tomàs, d'altra banda, està buscant un equip que disputi la competició europea la temporada que ve, segons va escriure a Twitter el periodista Òscar Herreros, i precisament l'Iberostar podria acabar sent un bon destí.



Només set partits

Joesaar és un jugador format a instituts i universitats dels Estats Units que, quan va tornar a Estònia, va començar a jugar en diversos equips fins que el va fitxar el Kalev Tallinn, conjunt que disputa la VTB United League, competició que comparteix amb nou rivals russos, un de Polònia, un altre de Kazakhstan i un de Bielorússia. En les seves actuacions allà es va fixar l'Iberostar Tenerife per incorporar-lo a l'equip el febrer del 2019.

Carlos García, periodista d'El Día de Tenerife, explica que Joesaar «aquí no va poder rendir gaire bé. Va arribar en substitució de McFadden, quan aquest va marxar al Joventut, i l'equip tenia necessitat d'un recanvi perquè, a més, Richotti no s'acabava de recuperar. També es va lesionar Javi Beirán i, per tant, es trobava amb espai a la plantilla». Tot i això, «no ho va aprofitar per problemes físics. Gairebé al primer entrenament va rebre un cop en un dit d'un peu i el va limitar moltíssim. Va estar tres setmanes sense fer res. Gairebé no s'entrenava perquè l'Iberostar tenia molts partits de play-off de Champions i d'ACB». També es va lesionar en el tram final de la Lliga Endesa i, per això, no va tenir continuïtat.



El físic, una gran virtut

Malgrat aquest antecedent, García explica que «és un jugador molt actiu en defensa. Té molta potència de cames per aguantar i és molt agressiu en l'anticipació i cobreix bé les línies de passada». Entre les seves virtuts hi ha «que pot córrer i que carrega molt bé el rebot ofensiu, fins i tot per arribar a esmaixar la pilota, si es troba bé físicament, un fet que aquí va passar pocs cops».

Del set partits que va jugar, sis de lliga i un a Europa, el millor va ser a la pista del Baskonia, on va anotar 16 punts, amb 21 de valoració, i 6 rebots, dels quals 4 en atac, però el periodista canari també matisa que «era un partit ja molt trencat [els bascos van vèncer per 85-68], però ho va aprofitar i va demostrar què és capaç de fer». Sobre la seva aportació exterior «va ser gairebé nul·la», tot i que aquell dia va fer 2 de 2 en triples. De fet, «a Tenerife va arribar per fer de dos, per les baixes ja comentades, però em sembla que es troba més còmode jugant de tres, posició en què va actuar mentre no hi era Beirán i també per algun partit fluix de Brussino». García opina que «si hagués estat jugador de quota, s'hauria quedat, però les seves actuacions no van ser brillants i ja no es van plantejar la renovació». Va tornar al Kalev, on va fer mitjanes d'11,5 punts i 6,4 rebots a la VTB.