Messi: «El futbol i la vida en general ja no seran igual»

El davanter argentí del FC Barcelona Leo Messi opina que hi haurà un abans i un després de la pandèmia de la Covid-19 i que les coses ja no tornaran a ser igual, ni tampoc al futbol. En una entrevistra concedida a El País Semanal, el jugador barcelonista es mostra convençut que aquests mesos marcaran, i molt, la societat actual.

Segons el seu punt de vista, «tots els que hem viscut aquesta situació recordarem què ha passat d'una manera o d'una altra. En el meu cas, amb un sentiment de pena i frustració per aquells que han patit més per la pèrdua dels éssers estimats. I també amb un agraïment infinit a tothom qui ha lluitat per combatre el virus en els centres sanitaris».

Messi té el dubte de com canviarà el món i també el futbol. «En la part econòmica, perquè hi ha empreses relacionades amb l'esport que tindran una situació més complexa, i en la professional, perquè la tornada als entrenaments i les competicions ara s'ha de fer de manera progressiva. Tot allò que abans es feia d'una manera normal, ara s'haurà de reimplantar de nou».



Comença una nova fase

Els equips de la Lliga Santander i la Lliga SmartBank iniciaran els entrenaments col·lectius avui dilluns, jornada en què es flexibilitzaran algunes restriccions fixades en el decret de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, els clubs faran una passa més en el protocol d'entrenaments elaborat per La Lliga en coordinació amb el Consell Superior d'Esports i que ha tingut quatre fases.

La primera va començar al principi del mes de maig, quan es van fer les proves mèdiques a tots els clubs i van arrencar els entrenaments individuals. El dia 18 van començar les sessions en grups reduïts, de fins a deu jugadors, que després es van ampliar a catorze, en la tercera fase.

Ara arrenca la quarta, l'últim pas del protocol, que ha de dur els clubs a iniciar la competició el proper 11 de juny, amb la disputa del Sevilla-Betis. Aquesta ha de finalitzar el cap de setmana del 18 i 19 de juliol, si no hi ha variacions en la pandèmia que obliguin a parar els entrenaments per l'aparició de casos de Covid-19.