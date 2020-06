No tanta sorpresa amb Xevi Pujol

? L'ha tingut durant una temporada com a entrenador i ara serà el director esportiu. Per a Dani Pérez, la designació de Xevi Pujol no és tan sorprenent. «Un cop vaig saber que Montañez no seguia, un dels noms que em van venir al cap va ser el seu. Sé que veu molt bàsquet, que li agrada seguir jugadors i és de la casa. Difícilment trobaran algú que conegui millor el club i el jugador que vol el Pedro.