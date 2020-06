Primer pas per batejar amb el nom de Manel Estiarte la piscina municipal

El Club Natació Minorisa ja ha engegat el projecte perquè les Piscines Municipals duguin el nom de Manel Estiarte i Duocastella. L'entitat manresana ja ha fet la petició formal a l'Ajuntament per començar a tramitar el nomenament de les piscines, que servirà per lloar una de les figures esportives més importants de la ciutat.

«Ja ho teníem preparat amb anterioritat, però la crisi de la Covid-19 ha endarrerit aquest primer pas, tot just comencem ara», explica Jordi Serracanta, vicepresident segon del CN Minorisa.

L'entitat manresana considera aquesta acció un gran pas per al reconeixement d'una figura històrica del waterpolo. «El reconeixement de Manresa a Estiarte sempre ha existit, però aconseguir que el seu nom sigui a les piscines seria fer un pas més enllà», assegura Serracanta.

La junta directiva del club, que va arribar fa poc menys d'un any, ja s'havia reunit amb anterioritat amb l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Toni Massegú, per exposar el nou projecte esportiu i institucional del club, que incloïa la iniciativa de dur el nom d'Estiarte a les Piscines Municipals. «La reunió va anar molt bé i la resposta, tant per part de l'alcalde com del regidor, va ser positiva», afirma l'exregidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa.



Campanya d'adhesió

El pas següent del CN Minorisa és una campanya d'adhesió d'entitats esportives i agents socials de la ciutat de Manresa. «En la instància presentada ja hem comptat amb els primers suports de diferents entitats esportives de la ciutat, per iniciar així el procés administratiu, i volem que s'hi sumin totes les entitats esportives i socials manresanes, així com esportives a escala estatal», expressa el vicepresident segon del club. La campanya està coordinada per una altra llegenda del CN Minorisa, l'olímpic Gaspar Ventura.

El club també insta tothom qui vulgui a sumar-se a aquesta iniciativa a través d'una plataforma de signatures que es pot trobar al següent enllaç: https://sign.moveon.org/p/piscines-manel-estiarte. «Aconseguir que les piscines de la ciutat duguin el nom de Manel Estiarte serà també rellevant per a la gent que vingui de fora, ja que la visita serà més significativa per als esportistes i aficionats. A més, servirà per donar als nens i nenes que arriben un exemple d'esforç per al seu creixement personal», explica Serracanta.

Tot i la predisposició de l'alcalde i el regidor d'Esports de l'Ajuntament, caldrà passar molts tràmits per arribar fins al bateig de les piscines amb el nom de Manel Estiarte i Duocastella. L'últim pas serà una ratificació que ha de passar pel ple municipal, amb el vot a favor de dos terços del consistori, segons la normativa.

«Esperem que els tràmits es facin tan aviat com es pugui i s'arribi a un acord. Posar el nom de Manel Estiarte a les piscines és una qüestió de ciutat i ens agradaria que estigués signada per tots els grups polítics», diu Serracanta.