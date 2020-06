Bona primera impressió amb les seves estadístiques

? Scott Eatherton arriba al Baxi Manresa amb unes xifres estadístiques que donen una bona primera impressió d'ell. La temporada passada, que va aconseguir l'MVP, va anotar 17,7 punts de mitjana i va fer 8,3 rebots per partit. Per fer una comparativa, David Kravish, jugador a qui substituiria en principi, ha aconseguit aquesta temporada 12,1 puns i 6,3 rebots. S'ha de tenir en compte també el nivell d'ambdues lligues, és més competitiva l'ACB, però els números d'Eatherton són prou bons per cobrir aquesta posició. A més, la valoració mitjana d'aquesta temporada és de 22,1. La seva arribada al bàsquet europeu el va fer millorar i el salt qualitatiu el va donar quan va fitxar pel Basketball Lowen Braunschweig, on fa dues temporades (2017-18) va aconseguir una mitjana de 22,5 de valoració.