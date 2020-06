L'Artés és el nou club vinculat del Bàsquet Manresa per fer créixer els joves del club

El nou vincle entre el Bàsquet Manresa i el CB Artés ja és una realitat. El Baxi va anunciar ahir a través d'un comunicat que el club bagenc seria qui substituiria la UE Barberà com a nou equip vinculat del club que permeti el creixement de les joves promeses.

Després de molts anys, el Manresa tornarà a tenir un equip vinculat de la mateixa comarca. El club considera l'Artés un lloc «ideal» per impulsar els jugadors amb projecció de l'equip.

Per la seva part, el CB Artés ha aconseguit aquesta temporada l'ascens a la lliga EBA, quart nivell del bàsquet estatal .

Avui (18 hores) es farà una roda de premsa a distància entre el Manresa i l'Artés per explicar el nou lligam. Hi participaran per part del Manresa Josep Sáez (president), Jordi Singla (vicepresident esportiu) i Pere Romero (secretari tècnic formatiu), i per part de l'Artés Santi Perramon (president) i Roger Berenguer (comissió esportiva del club).