Se suspèn el Campus d'estiu Rafa Martínez per la Covid-19

El Club Bàsquet Artés va anunciar ahir la suspensió del Campus Rafa Martínez d'aquest estiu. Segons va explicar l'entitat en el comunicat d'ahir, «les instruccions rebudes per part de les autoritats competents no ens permeten oferir un campus com el que nosaltres voldríem».

L'Artés va expressar que «ens trobem davant d'una situació excepcional i imprevisible que requereix actuar amb la màxima responsabilitat de vetllar, tots plegats, per la seguretat i la salut de la nostra gran família».

Tant el Club Bàsquet Artés com la direcció del Campus Rafa Martínez van decidir ajornar la celebració de l'edició d'aquest any, que havia de ser la tretzena, a l'estiu del 2021. A més, també van confirmar que en pocs dies tramitaran la devolució de l'import de totes les inscripcions fetes.

L'equip bagenc assegura a través d'aquesta nota que els jugadors i jugadores inscrits aquest any tindran prioritat durant el període d'inscripció de l'any vinent.

D'altra banda, el jugador santpedorenc Rafa Martínez va voler expressar unes paraules a través d'un vídeo explicant la suspensió del campus. «Hem lluitat però creiem que no podíem garantir la salut de tothom, que és el més important. Tornarem l'any vinent amb molta més força».