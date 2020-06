La il·lusió de recuperar l'aigua perduda

Comença a recuperar-se la vida a les piscines. Amb grups reduïts i distàncies de seguretat, els usuaris habituals del Nat's de Sant Fruitós de Bages, primera instal·lació que obre la piscina a la comarca, ja poden tornar a practicar el seu esport preferit.

«Abans del confinament venia a la piscina entre dues i tres vegades la setmana», explica Teresa Planell, usuària habitual de les piscines del Nat's. «Tenia moltíssimes ganes de tornar», afirma. Els usuaris estaven expectants per poder tornar a nedar a les piscines al cap de dos mesos i mig.

Cada hora hi ha un grup de dotze persones que es divideix entre les dues piscines, la interior i l'exterior, amb sis carrils cadascuna. Els usuaris demanen cita prèvia.

«Ha estat genial poder tornar. Venia cada dia ni que fos una estona a nedar, i és cert que podíem fer altres esports, però es trobava molt a faltar la piscina», assegura Pilar Ledesma, habitual sòcia del Nat's. Pel que fa a la cita prèvia, considera que «segurament no sigui rendible per al centre i tampoc mai he tingut problemes de lloc, sempre n'he trobat». Però tampoc no li desagrada poder practicar d'aquesta manera ja que «aquests dies s'hi està molt tranquil».

«La piscina té una funció social molt important. Hi ha persones amb esclerosi, amb crosses o amb cadira de rodes que només poden practicar natació». Així explica Albert Canal, gerent del centre de natació i esports Nat's, la importància de tornar a obrir les piscines a les seves instal·lacions.

L'ambient que s'ha viscut aquests primers dies al Nat's amb la seva reobertura ha estat, literalment, emocionant. «Un dels moments més macos va ser quan una usuària habitual plorava en explicar-me com trobava a faltar poder venir a nedar. Em vaig emocionar molt», afirma Canal.

El gimnàs, a punt per al 15 de juny

Durant les dues primeres setmanes només estaran obertes les piscines, però a partir del dilluns 15 de juny començarà a obrir-se el gimnàs, sempre que la Catalunya Central passi a fase 3. «Ara mateix només podem tenir el 30% de la capacitat de la instal·lació i és molt inviable obrir el gimnàs», assegura Canal. «Si tot va bé, el dia 15 de juny podrem començar a obrir el 50% de la capacitat i podran venir a entrenar-se a la zona de gimnàs sense cita prèvia». Aquest fet té inquiet el gerent, que veu buits en la normativa. «No podem pretendre tenir cita prèvia a les piscines i al gimnàs no. Haurem de buscar la manera de mantenir la seguretat. Tenim clar que això és la prioritat, i els usuaris que vinguin, si el carril està ocupat, s'hauran d'esperar», reconeix.

Al centre també el preocupa com pugui respondre en un futur l'usuari. «Nosaltres intentarem donar el millor servei sempre respectant la normativa i seguint les mesures de prevenció», assegura.

De moment, la primera reacció dels usuaris del Nat's ha estat molt positiva, el primer dia van anar a les piscines 108 persones de les 180 possibles durant tots els horaris disponibles.