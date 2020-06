Una piscina amb un ambient familiar i molts retrobaments

? «Després de 25 anys i sent un gimnàs petit, és impossible no conèixer els usuaris. Tenim un ambient molt familiar», explica Albert Canal mentre dona la benvinguda de nou als usuaris de les piscines. En un ambient distès, recorda als usuaris que vagin a poc a poc al principi. «És normal perdre el ritme després de tant de temps sense poder entrenar-se, però el millor de tot és veure que no han perdut la motivació, tot el contrari», admet el gerent del Nat's. Alguns usuaris es queixaven ahir de la temperatura de la piscina interior, més freda de l'habitual. «Aquest any anem al revés del que és habitual. Normalment tenim la piscina exterior més freda aquesta època perquè escalfem molt la interior. En haver estat tancats, aquest any ha passat tot el contrari».