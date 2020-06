Bàsquet Manresa i CB Artés presenten la seva nova aliança «de proximitat»

Des que es va saber que el CB Artés jugaria la temporada vinent a la lliga EBA tothom va deduir que era la gran oportunitat perquè el Baxi Manresa disposés d'un equip vinculat a quatre passes de casa. Els acords de les últimes temporades han estat amb conjunts de la mateixa categoria, com el CB Martorell o la UE Barberà, amb qui l'entitat del Congost ha tingut bona sintonia, però disposar d'un club a la comarca que pugui fer la mateixa funció facilita molt les coses en termes de desplaçament dels vinculats.

Així, un cop resolta la unió amb el Barberà, manresans i artesencs van fer públic l'acord. Des de la banda del Baxi, el seu president, Josep Sàez, va explicar que «és una bona notícia que dos equips del Bages, sense pensar en quina categoria són, puguin fer coses en comú». En el mateix sentit, el secretari tècnic de formació, Pere Romero, reconeixia que «estem contents de totes les vinculacions que hem tingut, però érem conscients que per fer el treball més ben fet amb els nostres jugadors era important un equip de proximitat».

Quant a jugadors, el Baxi en cedirà tres, «un base, un ala i un jugador interior que, a la vegada, donin suport als entrenaments del Baxi i puguin seguir formant-se, entrenar i jugar minuts a Artés». No es van donar a conèixer qui són, però noms com el de Marc Peñarroya o David Efambé han de ser damunt de la taula.



«La punta de l'iceberg»

Des de la banda artesenca, també molta satisfacció de l'acord que, segons el seu president, Santi Perramon, «ha de ser la punta de l'iceberg per intentar teixir una aliança amb els clubs de la comarca per ajudar-nos» a conservar la categoria aconseguida.

Per la seva banda, el membre de la comissió esportiva del CB Artés Roger Berenguer reconeixia que «necessitàvem fer un salt de qualitat per afrontar aquesta nova dimensió i la idea del Bàsquet Manresa ens venia com anell al dit a l'hora de configurar l'equip» de la propera temporada.