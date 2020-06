Rafa Martínez s'endinsa en noves xarxes

Diuen que d'aquesta crisi en sortirem tots canviats, adaptats a noves realitats i sabent fer coses que abans no fèiem. Potser és el cas de Rafa Martínez. L'escorta santpedorenc, que està esperant disputar la fase final excepcional de l'ACB amb el seu equip, el Retabet Bilbao, ha aprofitat el temps. Inexpert gairebé total en interaccions per xarxes socials, pràcticament de casualitat s'ha trobat al capdavant d'un espai de YouTube que les últimes setmanes va afegint nous adeptes i que ja té 650 subscriptors.

Amb el seu excompany al València Fernando San Emeterio, s'ha posat al capdavant de «Charlas de Café». Es tracta de més d'una hora de conversa que en els dos primers episodis van acaparar els dos basquetbolistes però que a partir del tercer, dels cinc que s'han emès fins ara, disposa de convidats, alguns de luxe.



Aportant normalitat

Així, l'actual capità del Bilbao explica que «durant el confinament un altre esportista em va demanar de fer un Instagram Live. Jo no sabia ni com funcionava perquè no n'havia fet mai cap, però em va agradar. Llavors, el Fernando va escriure un tuit en què demanava algú per a una xerrada i li vaig respondre que m'hi apuntava». Així, «vam fer la primera, que va consistir a explicar anècdotes de la nostra trajectòria i a la gent li va agradar». De fet, reconeix que «la primera no se'ns va gravar, tot i que hi ha algun aficionat de València que diu que ell sí que ho va fer. Per Instagram no podíem seguir per temes tècnics i llavors vam començar a YouTube».

La finalitat del programa, segons ell, és «mostrar a la gent que els esportistes professionals som gent normal i ens passa el mateix que a tothom, no som res especial». Sobre la seva entesa amb San Emeterio explica que «vam coincidir tres anys a València i tenim el mateix tipus d'humor».

Les converses «van relacionades amb jugadors o exjugadors amb els quals hem compartit vivències. I la gent que ens segueix també són persones que han jugat a bàsquet, que s'han pogut trobar amb situacions semblants i que poden haver viscut anècdotes similars a les nostres». L'única pretensió, per tant, és «passar-nos-ho bé nosaltres i riure recordant batalletes».



«La gent vol venir»

A partir del tercer capítol, el programa va començar a tenir convidats. El primer va ser l'exjugador i exdirector esportiu del Bàsquet Manresa Román Montañez. «Jo no vaig coincidir jugant-hi però el Fernando el coneix molt d'haver-hi compartit vestidor a Valladolid». Després, un «pota negra», com van posar al títol del capítol, com Sergi Llull. «Amb San Emeterio han anat a diversos campionats amb la selecció i jo hi tinc molt bona relació de Manresa». L'últim ha estat el base Marcelinho Huertas, «que va jugar al costat del Fernando i també és de la meva generació i ens coneixem perquè hem coincidit estant de vacances».

I els que vindran, perquè Rafa Martínez explica que «molts dels que ens segueixen ja ens estan dient que hi volen aparèixer». L'èxit de l'espai, que ahir tenia 650 subscriptors, «ens ha sorprès, però la clau suposo que és que no és el típic programa d'entrevistes, sinó una xerrada amb tot i un seguit d'anècdotes i bromes».

I es podrà mantenir, quan la crisi s'acabi i torni la rutina habitual en els jugadors de bàsquet? «Doncs no ho sabem, no hi hem pensat. El canal està obert. Suposo que serà diferent, perquè llavors ja tens més entrenaments i partits i no disposes de tant temps. De moment, ara, l'emetem cada quinze dies, els divendres».

La identitat del següent convidat encara no es coneix i Rafa Martínez tampoc no sap si aquest és el primer pas per iniciar més projectes d'aquest estil. De moment, gaudeix dels moments que l'hi dedica, dels «bons comentaris que ens fa la gent» i del fet d'haver-se familiaritzat amb unes xarxes que no són les de la cistella.