El Cadí la Seu comença a reforçar-se per a l'any vinent amb Gala Mestres

L'ala Gala Mestres és el primer fitxatge de la temporada per part del Cadí la Seu, tal com va confirmar el club ahir a través d'un comunicat. La vilanovina firma per les dues pròximes temporades.

És el seu segon any a la màxima categoria estatal. Mestres, de 25 anys, va arribar fa dues temporades al CB Arxil de Pontevedra, on va destacar amb 16,3 de valoració de mitjana a la segona divisió femenina. La temporada passada va debutar a la primera categoria amb el Quesos El Pastor, de Zamora. Es tracta d'una jugadora amb bon tir exterior. Mestres va assegurar ahir que té «moltes ganes de treballar i gaudir amb les noves companyes per seguir aconseguint tots els reptes que cada any supera aquest equip».

Bernat Canut, entrenador del Sedis Bàsquet, s'ha mostrat molt satisfet amb la nova incorporació de l'equip. «Sumem a una gran treballadora, que és forta físicament i amb bona mà de tres punts».

La plantilla de la temporada vinent del Cadí la Seu va agafant forma a poc a poc i la incorporació de Gala Mestres se suma a les renovacions de pilars fonamentals de l'equip urgellenc el curs passat com Yurena Díaz, Georgina Bahí, Ariadna Pujol, Laura Peña, Marina Lizarazu o Irati Etxarri.