Messi no s'entrena amb el grup però no perilla per al retorn de la lliga

Leo Messi es va tornar a entrenar ahir, per segon dia consecutiu, al marge del grup a causa d'una «petita contractura muscular al quàdriceps dret», segons va informar en un comunicat el Barça.

En els darrers dies, l'astre argentí ha fet treball específic després d'haver-se sotmès a una ressonància magnètica, segons TV3, que el posava en dubte pel partit de retorn a la Lliga Santander contra el Mallorca del pròxim dissabte 13 de juny.

No obstant això, el club va voler transmetre ahir «total tranquil·litat» sobre l'estat del jugador i va assegurar que tant Messi com Ansu Fati no van participar a l'entrenament de forma «preventiva».

Segons l'entitat blaugrana, està previst que el capità torni a treballar amb el grup els pròxims dies. El diari Sport informava ahir que el retorn de Messi als entrenaments serà dilluns i que estarà al cent per cent per al partit de Mallorca. Avui hi ha una nova sessió, en la qual Messi no hi participarà.