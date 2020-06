La Pirinaica creix amb el nou camp de gespa i l'ascens a Segona Catalana

Un equip de barri amb esperit competitiu. La Pirinaica no es posa límits després d'haver aconseguit aquesta temporada l'ascens a Segona Catalana. «Disposem d'un projecte fort i ambiciós», explica Eduard Ferrer, director esportiu del club manresà.

Una de les grans novetats de l'equip del barri de la Mion ha estat la inauguració del camp de gespa artificial. «Ens era molt complicat créixer com a club i atraure futbolistes amb camp de terra quan tenien moltes alternatives arreu de la comarca amb camp de gespa», assegura Ferrer.

D'altra banda, la Pirinaica ha tingut l'avantatge aquests anys d'un bloc sòlid. «Les últimes temporades hem buscat futbolistes que estiguessin compromesos amb el projecte i sentissin de debò la Pirinaica. Incorporàvem bons jugadors, però el més important per a nosaltres era fitxar bones persones», afirma el director esportiu del club. «A vegades sembla que és més important el nivell del jugador, però és molt millor tenir qualitat humana», diu.

Des de fa unes setmanes, la Pirinaica ja es mou per preparar el repte que suposa la Segona Catalana per a l'equip bagenc. No obstant això, el club té molt clara la línia d'estratègia. «Mantindrem el bloc de l'ascens. De fet, ja tenim la plantilla pràcticament tancada, amb només quatre incorporacions», explica Ferrer.

Un projecte solidari

El creixement del club fa que l'exigència sigui més alta que mai, però la Pirinaica no oblida què és l'ànima de l'entitat. «Som i sempre serem un club de barri. És cert que volem continuar ascendint, però de manera sostenible. Si el preu de créixer és renunciar a qui som no ens interessa», expressa el director esportiu de la Pirinaica.

El barri de la Mion tindrà l'any vinent el seu equip de futbol a Segona Catalana i el club té clar que es necessitarà la implicació de tothom per mantenir-se forts. «Som una entitat petita i hem de fer un segon pas de gegant per posar-nos al dia», assegura Eduard Ferrer.