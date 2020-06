Súria aplica noves mesures per a l'ús de les pistes de pàdel

L'Ajuntament de Súria va publicar ahir un avís amb noves mesures de prevenció per a l'ús de les pistes de pàdel del Parc Municipal Macary i Viader. Entre d'altres, s'haurà de demanar cita prèvia per poder-les utilitzar.

L'hora s'haurà de demanar al Centre d'Esports Súria com a entitat gestora. No hi haurà restriccions horàries i es podran utilitzar tots els dies. Es podran jugar partits de dobles però sense cap tipus de contacte entre els jugadors.

Les persones usuàries s'hauran de desinfectar les mans a l'entrada i la sortida de la instal·lació i també hauran de desinfectar tots els elements que hagin utilitzar durant la seva estada, com per exemple, portes, claus o bancs. A més, l'Ajuntament demana als usuaris que siguin responsables per evitar el risc de lesions i contagis.

Tot i la reobertura de les pistes de pàdel, seguiran tancades diverses instal·lacions esportives del municipi, com el pavelló municipal d'esports, les pistes de l'Escorxador i les pistes poliesportives dels barris de Súria. El camp municipal de futbol també romandrà tancat fins a la propera temporada a causa de les obres de millora que s'estan fent a l'equipament.

L'Ajuntament de Súria ha demanat comprensió per aquestes mesures, aplicades amb l'únic objectiu de garantir la salut de tots.