El Baxi segueix amb els reforços al joc interior amb el lituà Martynas Sajus

El Baxi Manresa ha començat a definir la plantilla aquest any per la pintura. El club bagenc va anunciar ahir la incorporació de Martynas Sajus, un pivot lituà que la temporada passada es va enfrontar al Manresa a Europa amb el seu últim equip, el Lietkabelis.

Sajus, de 24 anys i 2,08 metres, té una bona capacitat al rebot i per jugar al pal baix i finalitzar sota l'anella. En la darrera temporada, el lituà ha aconseguit 8,9 punts per partit; 4,9 rebots i 1 tap de mitjana. Va estar format a l'escola del Zalgiris Kaunas, un dels planters amb més prestigi d'Europa, i també va jugar durant dues temporades a la lliga polonesa.

Els seus números no són tan bons com els de Scott Eatherton (17,7 punts i 8,2 rebots), l'altre fitxatge confirmat per part del Baxi, ni tampoc s'apropen als de Kravish aquesta temporada (12,1 punts i 6,3 rebots). No obstant això, supera en l'àmbit estadístic el rendiment d'un altre jugador del Manresa, el suec William Magarity (6,5 punts i 3 rebots). Sajus també supera els registres del veterà Eulis Báez (7,1 punts i 3,1 rebots), tot i que el dominicà ha jugat menys minuts que el lituà.

Ràpid per la seva alçada

No és habitual trobar jugadors amb la velocitat de Martynas Sajus tenint en compte la seva alçada. El lituà crea avantatges a la pintura gràcies a la seva capacitat d'efectuar el bloqueig i continuació d'una manera molt ràpida.

La velocitat del nou fitxatge del Baxi Manresa no només li serveix en l'àmbit ofensiu. Defensivament destaca pel seu gran paper en els taps. És un gran bloquejador fins i tots en situacions on, a priori, té desavantatge.

Martynas Sajus és una gran incoporació a nivell defensiu, ja que també és hàbil al rebot, tant ofensiu com defensiu.

El seu punt dèbil és la mecànica de tir. Gairebé impossible veure'l llançar des de la línia exterior i difícilment de dos, busca gairebé sempre solucions a la pintura, les quals ha demostrat en tots els equips en què ha estat que són bastant efectives.

El pivot lituà va dirigir-se ahir als aficionats del Baxi Manresa amb unes primeres paraules. «Hola a tothom! Soc Martynas Sajus i estic molt content d'anunciar-vos que la pròxima temporada formaré part del Baxi Manresa. Sé que té una afició increïble, de manera que tinc moltes ganes de començar la temporada», va assegurar Martynas Sajus. El lituà va poder comprovar l'ambient del Nou Congost amb el Lietkabelis.

Martynas Sajus ha signat, de moment, per a una temporada amb el Baxi Manresa i caldrà veure si renova el 2021.