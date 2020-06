Luis Suárez rep l'alta per poder jugar a Mallorca en el partit de retorn de la lliga

El jugador uruguaià del Barcelona, Luis Suárez, va rebre ahir l'alta mèdica de l'operació al genoll dret a què es va sotmetre al gener i estarà a disposició del tècnic de l'equip, Quique Setién, per a la represa del campionat de lliga després de l'aturada causada per la pandèmia del coronavirus.

Després de l'entrenament celebrat ahir al Camp Nou, Luis Suárez, que en les últimes setmanes s'havia exercitat al mateix ritme que els seus companys, té llum verd per jugar amb el primer equip, que torna a la competició el proper 13 de juny contra el Mallorca a l'estadi balear.

L'ariet uruguaià va ser operat el 12 de gener d'una lesió al menisc extern del genoll dret, just abans de l'arribada de Quique Setién a la banqueta del Camp Nou, i el temps de recuperació previst era d'uns quatre mesos.

La suspensió de la competició per la pandèmia del coronavirus li ha permès posar-se a punt per a la represa de la competició.

Així, el Barça, líder de Laliga Santander amb dos punts d'avantatge sobre el Reial Madrid, comptarà en les últimes onze jornades amb un dels golejadors de l'equip.

En el primer tram de la temporada, Suárez va disputar 17 partits de Lliga i va anotar onze gols, només superat pel jugador de el Reial Madrid Karim Benzema (14) i el seu company d'equip, Lionel Messi (19). Precisament l'argentí segueix entrenant-se en solitari com a mesura de prevenció després de patir molèsties aquesta setmana. No obstant això, va trepitjar ahir el Camp Nou per exercitar-se en solitari. «El trobava molt a faltar, quines ganes de tornar a jugar aquí!», va afirmar Leo Messi al seu perfil d'Instagram.



Koeman va rebutjar al gener

El seleccionador dels Països Baixos, Ronald Koeman, va reconèixer que va rebre una trucada del Barça quan el club va destituir al gener Ernesto Valverde, però que va preferir complir la seva paraula amb la federació del seu país de disputar l'Eurocopa. En una entrevista al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'exjugador del Barcelona va explicar que «vaig tenir una trucada, però havia de complir la meva paraula amb la selecció de jugar l'Eurocopa. Estic bé amb els jugadors i per a mi el més important és la selecció».

L'autor de la diana de la primera Copa d'Europa del Barcelona va revelar que té contracte «amb la possibilitat de poder sortir després de l'Eurocopa» que finalment se celebrarà l'any 2021 a causa del coronavirus. «Tothom sap que és un somni entrenar el Barça i tant de bo pugui tenir una altra oportunitat», assenyala el neerlandès, que és exentrenador de l'Ajax i el València.