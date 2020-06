Dos amics cardonins triomfen com a tàndem de tècnics al sènior del Solsona

Són dos amics íntims i cap està per damunt de l'altre. Els cardonins Joan Corominas i David Andreu funcionen com un de sol a les ordres del primer equip del CF Solsona, on aquesta temporada han aconseguit un ascens històric a Primera Catalana per primera vegada en la història del club.

«Tota la vida que hem estat junts com a amics íntims i ens entenem molt bé», explica David Andreu. «No hi ha egos, on no arriba l'un hi arriba l'altre i viceversa», assegura Corominas. Els bagencs són coentrenadors del club i cadascú està especialitzat en una part del joc.

Corominas s'encarrega principalment de la preparació física dels jugadors. «Soc professor d'educació física i ja és la meva especialitat, així que em centro més en aquest sentit». La tasca d'Andreu se centra més en la preparació dels partits, alineacions i estratègia. «Vaig estar molts anys jugant a equips de Tercera Divisió, tot i que per motius laborals ho vaig haver de deixar perquè no m'ho podia combinar tot», explica David Andreu.



De jugador a entrenador del club

La carrera esportiva d'Andreu com a jugador va finalitzar al Solsona. Després de sortir de les categories inferiors del CE Manresa, va passar per diversos clubs com el Vic o el Manlleu i va acabar al Solsonès, on va jugar tres temporades. Durant aquells anys va tenir al seu amic Joan Corominas com a segon entrenador.

«Després de la retirada del David, la directiva ens va proposar la idea de fer un tàndem els dos junts i vam decidir acceptar-ho», afirma Corominas. «La veritat és que, de moment, està funcionant molt bé i tenim moltes ganes d'afrontar aquest nou repte que ens suposa jugar a Primera Catalana per primer cop», expressa Andreu.

El CF Solsona va aconseguir l'ascens gràcies al treball sòlid en defensa de l'equip blau. «Hem estat un equip molt ordenat, no hem guanyat amb resultats abundants però teníem el control dels partits», explica Andreu. En aquest sentit, la importància tant de l'estratègia com de la preparació física ha estat clau. Un altre dels factors més importants per aconseguir aquest ascens han estat els resultats fora de casa. El CF Solsona només va perdre dos dels dotze partits que va jugar a domicili i en va empatar un, aconseguint així nou victòries fora.



Un escenari per descobrir

Els dos tècnics del CF Solsona tenen ara molts dubtes sobre com anirà tot la temporada vinent, començant per l'estructura de la competició. «Com que no hi hadescensos no sabem com ho muntaran encara, si seran dos grups com sempre amb més equips o es crearà un tercer grup de Primera Catalana per a aquesta temporada 2020-21», diu Corominas. Els tècnics del club no les tenien totes de poder jugar a Primera Catalana la temporada vinent. «Comptàvem amb dos escenaris i la veritat és que esperàvem seguir l'any vinent a Segona Catalana, però finalment ens va arribar aquesta gran notícia», afirma Corominas.

Els entrenadors del Solsona consideren que «hauria estat millor obtenir aquest ascens al camp» i poder acabar la temporada, però la pandèmia causada per la Covid-19 ha evitat que la consecució es pogués viure al camp amb els aficionats del Solsona.

La temporada vinent el tàndem d'entrenadors de Cardona s'enfrontarà a un repte històric per a l'entitat. «Serà molt difícil i tindrem molta feina, però tenim clar que volem competir a Primera Catalana i mantenir-nos».