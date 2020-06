L'Egiba reprèn els entrenaments a l'Espai Vivó dos mesos i mig després

Els esportistes de l'Egiba tornen a trepitjar l'Espai de Gimnàstica Artística Andreu Vivó. Després de dos mesos i mig de confinament, per fi poden tornar a entrenar

De moment, han començat a practicar al gimnàs els esportistes d'alt rendiment de l'entitat. «El primer a tornar a entrenar-se va ser Thierno Boubacar Diallo i aquests dies s'hi han anat incorporant la resta», explica Xavi Casimiro, president de l'Egiba. «La setmana vinent intentarem incorporar-ne més i, un cop estiguem en fase 3, que puguin assistir tots els esportistes que tenim inscrits al club, respectant sempre les distàncies de seguretat i higiene».

El president del club creu que no hi haurà cap inconvenient en aquest sentit, ja que el gimnàs és prou gran perquè tots puguin mantenir les distàncies de seguretat corresponents. Casimiro ha volgut agrair a l'Ajuntament de Manresa, i en especial al regidor d'Esports, Toni Massegú; i els tècnics de l'Ajuntament, la tasca que han fet. «Sense ells i la seva predisposició hauria estat impossible muntar tan ràpid el gimnàs amb totes les mesures de higiene i seguretat que calen per reobrir», afirma el president de l'Egiba.



Tornada amb bona forma física

«Havíem preparat exercicis a casa perquè no perdessin la forma al estar tancat i la veritat és que han tornat molt bé», explica Xavi Casimiro. Els esportistes de l'Egiba no només han tornat motivats, sinó que venen preparats físicament. «Està sent una pretemporada accelerada per totes les circumstàncies que vivim».

La majoria de competicions de gimnàstica artística han estat ajornades al 2021, entre aquestes els Jocs Olímpics de Tòquio. Però podrien celebrar-se dos campionats al desembre sempre que la situació de la pandèmia ho permeti.

El primer és el campionat d'Europa, que està programat del 15 al 17 del mes de desembre a la ciutat de Bakú, capital d'Azerbaidjan. L'altra competició és el final de la lliga, que segurament també es podria disputar a mitjan mes de desembre.

«Ens estem preparant per s aquest escenari, però tot i així no podem assegurar res», explica Casimiro. «El més important és haver tornat, som un dels primers gimnasos a escala estatal que ha pogut tornar i ha estat gràcies, ho torno a remarcar, a l'Ajuntament».