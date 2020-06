Manresa va obrir ahir el Complex Vell Congost, el Pujolet i el camp de beisbol

L'Ajuntament de Manresa continua obrint equipaments de la ciutat i ahir va passar amb el pavelló del Complex Vell Congost, el pavelló del Pujolet i el camp de beisbol. Per a tots, com va passar amb altres instal·lacions, s'han dissenyat franges horàries i hi haurà aforament limitat.

Pel que fa al Vell Congost, hi podran anar els esportistes federats i també els tècnics i directius del Bàsquet Manresa 2015 i de l'Escola Joviat. Els menors d'edat caldrà que vagin acompanyats per un entrenador i les sessions seran sense contacte físic i de manera individual. L'horari d'obertura seran de 17 hores a 18.30 i de 19 hores a 20.30, de dilluns a divendres, amb dotze persones com a màxim, sis per pista. Cal haver demanat hora al telèfon 93 874 84 22 o a complex@ajmanresa.cat amb un mínim de 24 hores de coll.

Pel que fa al Pujolet, hi podran anar els esportistes, tècnics i directius del Club Patí Manresa, el Club Patinatge Artístic i el Manresa Futbol Sala. Els horaris d'obertura seran en els mateixos torns que al Complex Vell Congost. Es mantindran els mateixos dies d'entrenament que cada entitat tenia assignats per a la temporada passada. El màxim d'assistents també serà de dotze persones i cal demanar cita prèvia a pujolet@manresa.cat o al telèfon del pavelló, 93 874 35 03. L'entrada es farà per la porta principal i la sortida, per la gran de càrrega i descàrrega.

Finalment, al camp de beisbol hi haurà activitat: dimarts i dijous, de 17.30 a 18.50 hores i de 19 a 20-30; els dimecres, de 19 a 20.30 hores i els dissabtes, de 16 a 18 hores. L'aforament màxim serà de vint persones en total i el túnel de bateig també estarà obert per a un màxim de tres persones en total. Per fer ús de la instal·lació cal haver demanat cita prèvia a l'entitat gestora, el Beisbol Club Manresa, que té un enllaç a Internet per dur a terme aquest procés.