El Solsonès viurà la Bundesliga dels ral·lis

Fa poques setmanes, la lliga alemanya de futbol, la Bundesliga, va ser la primera que es va posar en marxa després de l'aturada per la covid-19. Les altres competicions van girar els ulls cap allà per veure com ho feien, el protocol que seguien, per copiar-lo en cas que anés bé. A poc a poc, la resta d'esports està tornant a l'activitat i, en els ral·lis, la referència per als altres serà a casa nostra.

L'onzena edició del Ral·li del Solsonès, que organitza Biela Club Manresa el proper 4 de juliol, serà la primera cursa que es farà a l'Estat espanyol dins de la nova normalitat i la segona a Europa, després d'una a Suècia. Per tant, tothom mirarà a la Catalunya Central per observar unes evolucions que la resta copiarà.



Cap impediment

Com explica el president del club organitzador, Toni Ramos, «la cursa estava programada per al 12 de juny, però ja dins del confinament la vam anar movent, primer fins a final del mes i després cap al 4 de juliol. Aquesta era una data que havia d'ocupar el Ral·li d'Osona, però l'han traslladat al novembre i vam decidir ocupar-la sense saber què passaria». Com que el país ja estarà aleshores, si no passa res de nou, amb la desescalada finalitzada, no hi ha d'haver cap impediment per dur-la a terme. «A més, ningú no ens ha dit el contrari, al revés, tothom amb qui hem parlat, com ara els Mossos, ha mostrat molt esperit de col·laboració».

Per tot el que l'envolta, no serà una competició normal. Ramos admet que «l'Ajuntament de Solsona, a qui presentarem el protocol aquests dies, és qui té més por per evitar aglomeracions de persones». Per tal que aquestes no es produeixin «no farem ni sortida protocol·lària, ni entrega de premis, que són els moments amb més públic. No publicitarem quan s'arrenca i aquesta sortida es farà el més ràpidament possible».



Responsabilitat en els trams

Ja serà més difícil de controlar la gent que s'aplega als trams. En aquest sentit, «demanem a tothom que tingui seny i que no s'hi creïn acumulacions». Per intentar que això no passi, «hem augmentat el nombre de col·laboradors. Habitualment, per a una cursa així comptàvem amb unes setanta persones, i ara seran unes cent. Si notem que en algun revolt o en una cruïlla hi ha més gent del compte, els dispersarem».

En aquest sentit, un dels pocs punts positius de la situació creada és que «tothom té moltes ganes de començar amb les curses i hem tingut molts menys problemes que altres anys per trobar gent que ens ajudi. En ocasions anteriors, ja se n'havien fet moltes i tothom estava molt saturat. Ara, després de tant temps, hi ha molt interès que això arrenqui i ens han arribat moltes peticions per si necessitàvem ajuda».

El públic tampoc no podrà moure's en zones d'assistència i se'ls demana «que compleixin les mesures de distanciament i de protecció, com dur mascareta».



Canvis en cursa

La resta de variacions arribaran durant la prova. «Les verificacions administratives i els brífings seran en línia o per Whatsapp i també evitarem que els tècnics o comissaris hagin de tocar el vehicle en les tècniques o les cartolines dels carnets de ruta. Seran els mateixos pilots els que ho faran».

Tot aquest protocol se seguirà si no hi ha cap impediment fins al 4 de juliol. «A partir del dia 21 de juny sembla que es retira l'estat d'alarma i que, per tant, es podrà dur endavant. Evidentment, si no es retira, o no hi a rebrots o qualsevol impediment, el ral·li quedarà anul·lat automàticament».

Ramos espera que, «tal com ha passat a la lliga alemanya de futbol, en què tot ha anat bé, aquí succeeixi el mateix» i deixi en bon lloc el Biela, un club per al qual el 2020 era, i encara és, important per la celebració dels 60 anys del Ral·li 2.000 Viratges, en dues jornades, el proper novembre.