«És bo que el Manresa es nodreixi dels petits satèl·lits de la comarca»

No es pot dir que els primers sis mesos de Perramon com a president dels bagencs hagin estat avorrits. Un ascens consolidat i una vinculació amb el Bàsquet Manresa molt important per al futur de l'entitat

La unió entre el club insígnia de la comarca i el segon per categoria és una de les notícies esportives de les últimes setmanes al Bages.



Havia sorgit la possibilitat de la vinculació, mentre l'Artés anava primer l'any passat i hi havia possibilitats d'ascens?

Ha sorgit un cop finalitzada la temporada i quan la federació ens va dir que tot feia pensar que les competicions no es reprendrien. S'havia parlat d'aliances, però petits comentaris sense anar més enllà, ja que des del Bàsquet Manresa no tenia gaire sentit vincular-se a un equip de Copa Catalunya. Sabem que a ells els hauria agradat disposar d'un equip a l'EBA com tenen altres conjunts de l'ACB, però suposo que poder-se vincular amb un club proper i amb tradició ha acostat posicions.

Quins avantatges té per a les dues parts, aquest acord?

Penso que les dues parts hi surten guanyant. Nosaltres necessitàvem fer retocs a l'equip per mantenir-nos a l'EBA i el Bàsquet Manresa, que els joves s'acabin de formar. Per al CB Artés és una categoria nova. Si fem bé les coses podrem gaudir-ne més d'un any, i si és de la mà d'una vinculació, perfecte.

El CB Artés ja sap com serà el format de la seva competició?

Des que la federació ens va dir que teníem lloc a l'EBA ens van dir que hi ha tres grups de dotze equips, algun dels quals serà balear sí o sí. No sabem com serà el sistema de competició perquè cal aprovar les idees de les federacions territorials en una assemblea a l'espanyola. Que hagin pujat equips i no n'hagin baixat fa que no sapiguem si descendiran dos equips o quatre. També depenem dels equips que pugen a la LEB Plata o a la LEB Or. Encara en quedaven un parell de penjats a qui s'havia ofert una plaça.

L'Artés està renovant l'equip tècnic i la plantilla de l'any passat. Prioritzen la continuïtat?

En la primera reunió després d'haver pujat va quedar clar que es volia mantenir el màxim del bloc possible. Quan es va confirmar que Jordi Estany seguiria sent l'entrenador hi ha hagut un treball conjunt per confeccionar la plantilla entre comissió esportiva i equip tècnic.

Aquesta confecció depenia dels jugadors que els cediria el Manresa? Sembla que seran un base, un ala i un pivot.

Aquest extrem està confirmat. Eren les tres posicions que calia reforçar per competir bé i se'n va començar a parlar des de l'inici de les converses.

Tots els equips tindran el problema de no saber si poden encabir públic a les graderies. Com ho gestionaran, pel que fa a abonaments i adequació del pavelló als nous protocols?

Estem treballant en l'adequació del pavelló a la normativa EBA per començar el setembre o l'octubre i també crearem una comissió per parlar amb l'Ajuntament per saber quin aforament podrem oferir, tot i que aquest tema està molt verd. Pel que fa al primer punt, potser hem de fer un canvi d'ubicació de les banquetes per separar-les del públic, la instal·lació d'una lona protectora per als jugadors quan vagin als vestidors i també estem mirant per si podem canviar les cistelles.

Com afectarà tot això el pressupost?

Estem treballant amb el pressupost que teníem a Copa. No volem que es dispari, ni que repercuteixi en la salut econòmica del club. Treballem per fer créixer la publicitat i el patrocini dels equips. Hi ha requisits com que les fitxes són més cares i cal presentar un aval, però aquest és més assumible que fa cinc o sis anys.

El dia de la presentació va explicar que l'acord amb el Manresa pot ser la punta de l'iceberg de la relació entre tots els equips de la comarca. En què es pot visualitzar?

Cadascú té les seves necessitats, però tots fem bàsquet i com més gent en faci, més ens en beneficiarem. El Manresa ha de viure del territori. La ciutat té 77.000 habitants, no és capital de província i necessita aquests petits satèl·lits que som els equips dels pobles de la comarca que hem d'anar nodrint el Manresa d'aficionats, jugadors i esportistes. En les converses que hem tingut hem parlat de formació. Fins fa poc no s'ha obert la formació en línia per als entrenadors i n'anem molt faltats, de tècnics. Totes les entitats en necessitem. La meva idea és que a través de jornades que ha organitzat i pot organitzar el Bàsquet Manresa en fem partícips a les escoles. Ja es fa, però potser caldria crear més xarxa i no només aniria bé per a l'Artés, sinó per ajudar a tots els equips a estar al més amunt possible.