L'Anoia acollirà a final de mes l'EBike Tour, una nova prova no competitiva

Els propers 27 i 28 de juny arribarà a l'Anoia el Catalunya E-Bike Tour, una iniciativa turística i esportiva no competitiva per descobrir els principals atractius de la comarca. Entre tots dos dies els participants recorreran, amb bicicleta elèctrica o convencional, segons la seva condició física, els indrets naturals i patrimonials més simbòlics de la comarca i gaudiran de la seva gastronomia.



Màximes garanties

Davant del moment actual de desconfinament progressiu, en la presentació d'ahir es va explicar que l'organització ha treballat per oferir les màximes garanties de seguretat. La cursa s'ha limitat a 120 inscrits i hi haurà una sortida esglaonada amb grups de menys de vint corredors, amb distàncies establertes i mascaretes obligatòries mentre no es dugui a terme la pràctica esportiva. La primera jornada tindrà 76 quilòmetres i la segona, 45. Podreu trobar més informació a l'adreça d'Internet www.ebiketour.es.